Cm.com, la Fiorentina pensa a Caicedo, per la Lazio non è incedibile. Commisso dice no a spese folli

La Fiorentina alla ricerca di un attaccante, ecco quello che scrive il portale Calciomercato.com:

“La Fiorentina ha le idee chiare, a gennaio tornerà sul mercato a caccia di un attaccante. Cesare Prandelli ne ha parlato con la dirigenza, serve un rinforzo là davanti, per fare il definitivo salto di qualità. Chi è in rosa per il momento non ha convinto: Kouamé è considerato un esterno offensivo, Vlahovic non è continuo, Cutrone fatica a lasciare il segno, la caccia a un nuovo bomber è tornata a essere prioritaria.

Commisso è disposto ad accontentare il nuovo allenatore, senza però spese folli. In quest’ottica, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, va considerato l’interesse per Felipe Caicedo, 32enne punta della Lazio, in scadenza nel 2022. Per la Lazio Caicedo non è incedibile, per Caicedo la Fiorentina è l’occasione per sentirsi al centro di un progetto. Per il momento è solo un’idea, nelle prossime settimane potrebbe diventare qualcosa di più”

