Tuttosport, Fiorentina su Papu Gomez ma l’Atalanta non la regalerà. L’alternativa è Pavoletti

La Fiorentina intanto deve provare a risolvere il problema del gol: i nomi di Caicedo e Inglese restano in agenda ma in queste ore si sono diffuse anche voci suggestive su Papu Gomez che a Firenze è sempre piaciuto. Dalla Fiorentina però questi rumors non stanno trovando terreno fertile per vari motivi, in primis economici visto che il patron dell’Atalanta ha escluso una cessione gratuita. Quanto a Caicedo e Inglese servirà pazienza, per il primo c’è distanza fra offerta e richiesta, il secondo è frenato dal cambio di allenatore avvenuto ieri a Parma. Piace Pavoletti e domenica al Franchi, in occasione di Fiorentina-Cagliari, potrebbe esserci qualche sondaggio. Lo riporta Tuttosport.

