Tuttosport, Caicedo, la Fiorentina gli proporrà un contratto fino al 2023. L’alternativa è Inglese

Il profilo ideale per la Fiorentina si conferma quello di Caicedo, centravanti esperto, capace di far crescere Vlahovic senza fargli ombra e dare il proprio contributo: il contratto in scadenza nel 2022 e il desiderio manifestato già volte dallo stesso giocatore di avere più spazio e considerazione sono aspetti su cui conta la Fiorentina. Domani l’entourage di Caicedo dovrebbe ricevere dalla Fiorentina una proposta fino al 2023. Torna di moda Roberto inglese già corteggiamo in passato e stimato tuttora: per adesso è un’idea che potrebbe concretizzarsi con un prestito biennale. Lo scrive Tuttosport.

