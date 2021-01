Tuttosport, Kouamé, il Torino ha offerto alla Fiorentina 15 milioni più bonus. I viola riflettono

Negli ultimi giorni il Torino sta prendendo sempre più in considerazione la candidatura di Christian Kouame. In questo campionato ha collezionato 14 presenze per un totale di 464′ e realizzato un solo gol. Gioca poco e anche Prandelli, come del resto Iachini prima, non lo considera fondamentale per la sua Fiorentina.

Il procuratore del giocatore inquietante queste ore è a Firenze per discutere con Pradè sul futuro di Kouame che non può più accontentarsi della sporadica occasione per giocare, chiede di scendere in campo con continuità per tornare ad essere quello dei tempi genoani: la punta accetterebbe con entusiasmo il trasferimento a Torino. I granata hanno già presentato una prima offerta: prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni più bonus. A Firenze hanno preso tempo. Lo riporta Tuttosport.

