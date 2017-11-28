La Lazio continua a lamentarsi, Caicedo: "Giuro di aver preso il pallone". Negli spogliatoi...

Sul Corriere Dello Sport, si continua a parlare del rigore concesso tramite Var alla Fiorentina domenica sera contro la Lazio. Ha giurato e spergiurato: «Ho preso il pallone, l’ho rinviato». Felipe Ca...

Sul Corriere Dello Sport, si continua a parlare del rigore concesso tramite Var alla Fiorentina domenica sera contro la Lazio. Ha giurato e spergiurato: «Ho preso il pallone, l’ho rinviato». Felipe Caicedo, appena è rientrato negli spogliatoi dell’Olimpico ha detto e ridetto una sola cosa a compagni, tecnici e dirigenti: «Non ho colpito Pezzella, ho preso il pallone». Caicedo ha professato la sua innocenza, è certo di non aver commesso fallo.