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La Lazio continua a lamentarsi, Caicedo: "Giuro di aver preso il pallone". Negli spogliatoi...

Sul Corriere Dello Sport, si continua a parlare del rigore concesso tramite Var alla Fiorentina domenica sera contro la Lazio. Ha giurato e spergiurato: «Ho preso il pallone, l’ho rinviato». Felipe Ca...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 novembre 2017 09:46
La Lazio continua a lamentarsi, Caicedo: "Giuro di aver preso il pallone". Negli spogliatoi... -
Rassegna Stampa
Caicedo
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Sul Corriere Dello Sport, si continua a parlare del rigore concesso tramite Var alla Fiorentina domenica sera contro la Lazio. Ha giurato e spergiurato: «Ho preso il pallone, l’ho rinviato». Felipe Caicedo, appena è rientrato negli spogliatoi dell’Olimpico ha detto e ridetto una sola cosa a compagni, tecnici e dirigenti: «Non ho colpito Pezzella, ho preso il pallone». Caicedo ha professato la sua innocenza, è certo di non aver commesso fallo. 

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