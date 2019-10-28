Dragowski, ottima prestazione contro la Lazio. Para anche un rigore al laziale Caicedo

Ecco le pagelle di Bartolomiej Dragowski nei vari quotidiani sportivi. Il portiere polacco ha fatto un grandissima prestazione, parando anche il rigore su Caicedo, anche se è stato trafitto da Correa...

Ecco le pagelle di Bartolomiej Dragowski nei vari quotidiani sportivi. Il portiere polacco ha fatto un grandissima prestazione, parando anche il rigore su Caicedo, anche se è stato trafitto da Correa e Immobile senza delle responsabilità.

Labaroviola: 7

Gazzetta: 6,5

Corriere dello Sport-Stadio: 8

Corriere Fiorentino: 7

Nazione: 6,5