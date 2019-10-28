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Dragowski, ottima prestazione contro la Lazio. Para anche un rigore al laziale Caicedo

Ecco le pagelle di Bartolomiej Dragowski nei vari quotidiani sportivi. Il portiere polacco ha fatto un grandissima prestazione, parando anche il rigore su Caicedo, anche se è stato trafitto da Correa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 ottobre 2019 11:02
Dragowski, ottima prestazione contro la Lazio. Para anche un rigore al laziale Caicedo - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Ecco le pagelle di Bartolomiej Dragowski nei vari quotidiani sportivi. Il portiere polacco ha fatto un grandissima prestazione, parando anche il rigore su Caicedo, anche se è stato trafitto da Correa e Immobile senza delle responsabilità.

Labaroviola: 7

Gazzetta: 6,5

Corriere dello Sport-Stadio: 8

Corriere Fiorentino: 7

Nazione: 6,5

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