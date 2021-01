La Fiorentina fa litigare Lotito e Tare, diverbio acceso a Formello. Colpa di Caicedo possibile viola

In casa Lazio le ultime due gare hanno lasciato tanto amaro in bocca: la sconfitta all’ultimo minuto con il Milan e il pareggio di Genova hanno allontanato i biancocelesti dalla zona Champions, obiettivo di Lotito. Questo rallentamento ha portato, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, ad un’accesa discussione tra il presidente ed Igli Tare. Sotto accusa ci sarebbe l’accordo del patron con Preziosi per la cessione di Vavro nonostante la necessità di un difensore per Inzaghi, in più resta viva la questione esterno sinistro. Altro argomento affrontato è il caso Caicedo su cui c’è l’attenzione della Fiorentina: l’albanese è pronto ad ascoltare eventuali offerte, Lotito contrario visto il ritardo di condizione e rendimento di Muriqi. Questo ha provocato uno scontro tra le parti a Formello.

A GENNAIO SOLO PRESTITI E OPERAZIONE LOW COST, A GIUGNO SARA’ RIVOLUZIONE