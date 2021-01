Gazzetta, Caicedo è il pallino di Commisso: Fiorentina al lavoro sottotraccia per convincere la Lazio

Incastrati. Il puzzle degli attaccanti nel mercato invernale è ancora da completare. E se alcuni pezzi restano, per necessità, al proprio posto, altri sono in attesa di collocazione. La Fiorentina non vede l’ora di regalare una punta a Prandelli dopo aver salutato Cutrone. Il pallino di Commisso è Caicedo della Lazio, ma è una vera corsa a ostacoli per il trentaduenne ecuadoriano, jolly prezioso di Inzaghi in scadenza nel 2022. La viola lavora sottobraccio per convincere Lotito a cedere. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

