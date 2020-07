Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’arbitro Michael Fabbri di Ravenna rischia di non arbitrare più fino al termine del campionato dopo aver commesso due gravi errori in Roma-Parma e in Lazio-Fiorentina perchè è stato ritenuto colpevole È un’esclusione pensante per tutta la classe arbitrale, per invitare gli altri direttori di gara a molta più attenzione nell’interesse della Serie A.