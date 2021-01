Cm.com, Fiorentina, pronta la doppia offerta per Caicedo. Al giocatore proposti 2,5 milioni più bonus fino al 2023

La Fiorentina non molla Felipe Caicedo e anzi, prepara l’affondo. L’imminente uscita di Cutrone, escluso da Prandelli dall’elenco dei convocati per la Lazio, liberano spazio per un altro attaccante e l’ecuadoriano è stato individuato come il profilo ideale per completare un reparto nel quale Vlahovic mantiene un ruolo centrale per il presente e il futuro. E la gara dell’Olimpico offre l’occasione per fare un passo avanti: un vertice per provare a sbloccare la situazione. E’ previsto un incontro a Roma, nel ritiro della Fiorentina, al quale parteciperanno gli avvocati di Caicedo, il ds Pradè e il tecnico Prandelli: non un problema trovare l’accordo sul contratto (la società toscana propone 2,5 milioni l’anno più bonus fino al 2023, alla Lazio l’ex Espanyol prende 2 più bonus fino al 2022), ma nel corso del vertice la Viola formalizzerà l’offerta per il classe ’88, che gli stessi legali del giocatore recapiteranno poi nelle mani di Tare.

Un’offerta di fatto ‘doppia’ quella della Fiorentina, che mette sul piatto due possibili soluzioni. La prima, prevede l’acquisto immediato a titolo definitivo di Caicedo per 5 milioni di euro. La seconda si avvicina maggiormente alle richieste dei biancocelesti, ma cambia formula: 8 milioni, ma per un prestito con obbligo di riscatto. Tale proposta, specialmente nella sua seconda versione, aprirebbe il dibattito all’interno della Lazio, dove sull’argomento esistono due correnti: Simone Inzaghi vorrebbe trattenere Caicedo, che contro la Fiorentina potrebbe anche giocare titolare in caso di forfait di Immobile (domani il provino decisivo), mentre Igli Tare sarebbe più propenso a cedere l’attaccante, ritenendo interessante l’offerta viola e considerando l’esigenza di valorizzare l’acquisto estivo Muriqi. Tutto quindi nelle mani del presidente Claudio Lotito, cui spetterà l’ultima parola sulla vicenda che con l’apertura del mercato entra nella sua fase più calda: la Fiorentina fa sul serio per Caicedo, la Lazio riflette. Lo riporta Calciomercato.com.

