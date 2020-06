Dal rigore assegnato a Mertens a quello dato a Caicedo. La situazione non cambia

Di Chiara Cianferoni

Nella prima giornata di campionato nella partita Fiorentina-Napoli allo stadio Artemio Franchi, l’attaccante del Napoli, Dries Mertens, aveva simulato in area di rigore per un presunto contatto invisibile con il centrocampista viola, Gaetano Castrovilli. Anche in questa situazione all’arbitro è sfuggito il controllo del VAR e ha assegnato senza pensarci due volte il calcio di rigore al Napoli.

Mentre ieri nella ventottesima giornata di campionato nella sfida di Lazio-Fiorentina, l’attaccante della Lazio Caicedo è caduto in area di rigore prima del contatto con il portiere della Fiorentina, Dragowski, e anche in questo caso l’arbitro ha dato subito il rigore alla Lazio senza andare a vedere il VAR in prima persona!!