Repubblica, Caicedo, la Lazio chiede almeno 8 milioni. L’ostacolo? Inzaghi, non vuole cederlo

Prandelli ha deciso di puntare su Vlahovic e per far continuare a crescere il giovane centravanti serbo serve un attaccante che possa coesistere con lui, affiancarlo ed essere alternativo. Il discorso va avanti da tempo ma ora si sta per entrare nella fase decisiva. La Lazio non ha detto no ad un’eventuale cessione ma per mettersi al tavolo della trattativa chiede almeno 8 milioni. Caicedo nel caso di una partenza vorrebbe rimanere in Italia e l’opzione Fiorentina sarebbe di suo gradimento. C’è per un ostacolo forte, rappresentato da Simone Inzaghi, lo considera fondamentale e non vorrebbe affatto privarsene. Lo riporta Repubblica.

