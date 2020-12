L’annuncio di Tare: “Caicedo alla Fiorentina? Smentisco tutto. Rimarrà sicuramente alla Lazio”

Intervenuto nel prepartita di Lazio-Napoli, il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare ha parlato ai microfoni di Sky Sport della situazione di Caicedo, accostato insistentemente alla Fiorentina:

“Voglio chiarire la situazione di Caicedo: alla fine della scorsa stagione aveva un accordo con me e Lotito per trattare con una squadra in Qatar, e perciò abbiamo preso Muriqi. Successivamente la proposta non è andata a buon fine per un motivo a noi sconosciuto”.

Prosegue Tare: “Siamo molto felici di avere Caicedo con noi, è stato determinante. Non mi ha mai chiesto di andare a giocare altrove, tantomeno alla Fiorentina. Smentisco tutto. La sua permanenza non è in discussione”.

