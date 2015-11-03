Notizie Muriqi Fiorentina

Report, Lazio: clan e affari, ombre su Igli Tare. "Come è arrivato Muriqi" tremano i biancocelesti
08 giugno 2021 12:24
L'annuncio di Tare: "Caicedo alla Fiorentina? Smentisco tutto. Rimarrà sicuramente alla Lazio"
20 dicembre 2020 21:22
Sfuma Muriqi, trattativa chiusa con la Lazio. Scambio documenti in corso
05 settembre 2020 22:32
Muriqi, la Lazio offre 16 milioni più bonus. È vicina alla chiusura dell'affare
02 settembre 2020 17:25
CorSport, Muriqi, la Fiorentina e Barone rinunciano al bomber. Via libera per la Lazio di Lotito
30 agosto 2020 14:22
Lotito furioso con la Fiorentina per Muriqi, chiamata a Joe Barone. Il retroscena
29 agosto 2020 12:26
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