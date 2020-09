Sfuma Muriqi, trattativa chiusa con la Lazio. Scambio documenti in corso

La trattativa è in corso da giorni, ora ha subito l’accelerata decisiva: la Lazio ha trovato l’accordo col Fenerbahce per Vedat Muriqi. Classe ’94, 36 partite e 17 gol nell’ultima stagione, ora l’approdo in Serie A. In questi minuti è in corso lo scambio di documenti tra le parti. Muriqi sarà presto un giocatore della Lazio. Il giocatore interessava anche alla Fiorentina. A riportarlo è Sky Sport.

