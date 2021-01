SportMediaset, la Fiorentina offrirà 5 milioni per Caicedo. Al giocatore verrà proposto un contratto fino al 2023

La Fiorentina è pronta a presentare la prima offerta per il cartellino di Felipe Caicedo. Secondo quanto raccolto da Sport Mediaset, nei prossimi giorni, la squadra di mercato Viola proporrà 5 milioni di euro alla Lazio per ottenere il cartellino di Caicedo. attaccante in rotta con mister Inzaghi e il club in generale.

Al giocatore, invece, verrà proposta un’offerta da più di 2 milioni di euro a stagione fino al 2023.

