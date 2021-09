Cutrone non segna mai e l’Empoli perde ancora, 0-3 in casa contro la Sampdoria. Doppietta Caputo

Primo successo stagionale, prima vittoria con D’Aversa in panchina e primi gol per Ciccio Caputo, il colpo di mercato che ha animato l’ultimo giorno di trattative in questa estate senza grandi sussulti. Per la Sampdoria un pomeriggio perfetto e pazienza se i calciatori scesi in campo hanno raccolto davvero tanta acqua. Un 3-0 meritato per la differenza di valori vista in campo, nonostante un inizio di gara molto incoraggiante per i padroni di casa, che non hanno però capitalizzato quanto erano riusciti a creare.

Subito Empoli vicino al gol a pochi secondi dal fischio iniziale di Mariani: Cutrone tiene vivo un pallone sulla linea di fondo e serve Mancuso al centro, il quale costringe Audero al miracolo n°1 della gara. Al quarto d’ora risponde la Sampdoria con uno scatenato Candreva: l’italiano si beve in velocità la difesa di casa, salta secco Stojanovic e da posizione defilata chiama Vicario all’intervento di piede. Ancora Candreva in evidenza alla mezz’ora: il migliore in campo porta palla sulla trequarti e aspetta il movimento giusto davanti a sé, ottenendolo da Caputo. Palla filtrante e sinistro preciso sul terreno bagnato, Vicario non può davvero nulla. Nessuna esultanza per rispetto del proprio ex pubblico, ma un gol pesantissimo per gli equilibri della gara.

L’Empoli ricomincia a macinare gioco ma davanti fa fatica a rendersi pericoloso, anche perché Mancuso non sembra essere in “modalità killer” e così è ancora la Sampdoria andare ad un passo dal colpo del ko: Caputo se ne va in campo aperto, ma stavolta Vicario riesce a ipnotizzarlo nel duello ravvicinato, mentre poco dopo è Quagliarella a chiamare il portiere alla deviazione in corner. Si va al riposo con lo scarto minimo, nonostante tante occasioni da una parte e dall’altra.

L’Empoli cerca di abbassare il proprio baricentro per non dare alla Sampdoria l’opportunità di volare nelle praterie lasciate a disposizione nel primo tempo, ma i blucerchiati sanno fare male in più modi: Caputo va vicino al bis con un tocco ravvicinato e lo centra pochi minuti con un’azione personale in area di rigore. Finta e controfinta, sinistro violento su cui Vicario non può nulla. Così come il portiere sembra innocente in occasione del tris di Candreva, che da sinistra punta Stojanovic e col destro insacca con un tiro a giro sul secondo palo: giocata sontuosa che certifica la supergiornata dell’esterno romano. Nel finale Pinamonti, subentrato a Mancuso, prova a rendere meno amara la sconfitta dei suoi ma Audero gli dice di no in due occasioni. Lo scrive TMW

