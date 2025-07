Ciccio Caputo, ex attaccante di squadre come Sassuolo, Empoli, Sampdoria è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A per dire la sua sul campionato che sta per cominciare, parlando di Fiorentina e di attacco viola “Questa stagione punto su Kean, con l’approccio giusto ci farà divertire”. Di seguito riportiamo il post su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radio TV Serie A ⚽️ (@radiotvseriea)