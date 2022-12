“Se non vendi ora Amrabat, rischi di non vedere più certe offerte. Attacco? Prenderei Caputo”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l’ex difensore della Fiorentina, Roberto Galbiati, ha così parlato della situazione legata a Sofyan Amrabat: “Chi può assicurare che il rendimento di Amrabat non peggiorerà durante la seconda parte di stagione? Non vendendolo adesso, si accetta il rischio che certe offerte non arrivino mai più. Il campionato adesso riparte praticamente da zero, certi equilibri andranno riscritti. Ma da metà gennaio certe gerarchie credo che verranno nuovamente cristallizzate”.

Poi ha proseguito parlando del tema centravanti: “Io una punta la cercherei, ma a gennaio è molto difficile, perché si trovano delle toppe e non degli acquisti veri. Al limite prenderei Caputo che è in uscita dalla Samp. Uno che non faccia tante storie, poi a giugno si può cercare un pezzo da novanta”.