La Fiorentina piomba su Bennacer e Caputo dell'Empoli

Secondo Il Tirreno, la Fiorentina attraverso il suo d.s. Daniele Pradè si inserisce su due talenti dell'Empoli ovvero sul classe '97 Ismael Bennacer e sul bomber Francesco Caputo. C'è da battere però...

Secondo Il Tirreno, la Fiorentina attraverso il suo d.s. Daniele Pradè si inserisce su due talenti dell'Empoli ovvero sul classe '97 Ismael Bennacer e sul bomber Francesco Caputo. C'è da battere però la concorrenza perchè sul primo è forte in particolar modo l'interesse del Napoli e del Genoa mentre sul secondo ci sono il Sassuolo ed il Parma.