La Fiorentina piomba su Bennacer e Caputo dell'Empoli
Secondo Il Tirreno, la Fiorentina attraverso il suo d.s. Daniele Pradè si inserisce su due talenti dell'Empoli ovvero sul classe '97 Ismael Bennacer e sul bomber Francesco Caputo. C'è da battere però...
A cura di Redazione Labaroviola
17 giugno 2019 14:08
Secondo Il Tirreno, la Fiorentina attraverso il suo d.s. Daniele Pradè si inserisce su due talenti dell'Empoli ovvero sul classe '97 Ismael Bennacer e sul bomber Francesco Caputo. C'è da battere però la concorrenza perchè sul primo è forte in particolar modo l'interesse del Napoli e del Genoa mentre sul secondo ci sono il Sassuolo ed il Parma.