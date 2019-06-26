“La situazione Chiesa ha preso una direzione precisa, vuole la Juve ed è difficile fargli cambiare idea”

Queste le parole dell'esperto Alfredo Pedullà a Radio Bruno Toscana: “Chiesa? Da Marzo a maggio vi ho sempre raccontato di un accordo totale con la Juventus. Si è letto di altre squadre sul giocatore,...

Queste le parole dell'esperto Alfredo Pedullà a Radio Bruno Toscana: “Chiesa? Da Marzo a maggio vi ho sempre raccontato di un accordo totale con la Juventus. Si è letto di altre squadre sul giocatore, ma l’unico club sul ragazzo è la Juventus, che ha costruito un muro intorno al ragazzo. Abbiamo registrato le parole di Commisso, ma rimane molto importante la volontà del giocatore. La proposta della Juventus arriverà a breve, quando passeranno i giorni e potranno chiudere, con il si del giocatore . Dal mio punto di vista la situazione prenderà una sola direzione, visto che trovo molto difficile che Chiesa possa cambiare idea. Veretout? Tra Roma e Milan la stanno spuntando i rossoneri, anche se il Napoli rimane una mina vagante. Oggi il Milan più degli altri, poi Roma e idealmente Napoli che però prima deve cedere Diawara. Si andrà ancora un po' per le lunghe. Caputo? C’è stato un sondaggio, ma c’è avanti il Sassuolo. La Fiorentina è aggrappata a Dragowski, lo ritiene un grande portiere, mentre Lafont è un investimento sul futuro, vediamo quale sarà la scelta anche di Montella “