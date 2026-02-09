Caputo: “La Fiorentina è ancora in tempo per rimediare la situazione. Kean sabato mi è piaciuto”

L’ex attaccante di Empoli e Sassuolo, Francesco Caputo, ha commentato su Lady Radio la fase delicata che sta attraversando la Fiorentina:

“C’è ancora la possibilità di rimettere in piedi la stagione, ma ora ogni punto pesa tantissimo. In base alla mia esperienza, non credo che la paura sia il vero problema: quando sei avanti nel punteggio non dovrebbe nemmeno entrare in gioco. Piuttosto si tratta di attenzione ai particolari e di gestione dei momenti finali della gara. Non può essere solo una questione mentale, qualcosa manca sul piano della concentrazione”.

Caputo ha poi parlato di Kean e Piccoli:

“Anche loro stanno vivendo un periodo complicato. Quando ti ritrovi in una situazione nuova, in cui tutto sembra girare nel verso sbagliato, è normale fare più fatica. Sabato però Kean mi ha fatto una buona impressione”.