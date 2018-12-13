(FOTO): La Nazione, che gaffe! Caputo non ha mai giocato nella Fiorentina, ma ha segnato un gol in viola
Ebbene sì, oggi sulle pagine de “La Nazione” alla scheda dedicata all’attaccante dell’Empoli Francesco “Ciccio” Caputo, c’è una gaffe che sosterrebbe uno score invidiabile: un gol in zero presenze con...
A cura di Redazione Labaroviola
13 dicembre 2018 15:02
Ebbene sì, oggi sulle pagine de “La Nazione” alla scheda dedicata all’attaccante dell’Empoli Francesco “Ciccio” Caputo, c’è una gaffe che sosterrebbe uno score invidiabile: un gol in zero presenze con la maglia della Fiorentina, ecco la foto dell’errore che ha fatto sorridere i tifosi: