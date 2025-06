Sentite Civoli: “Commisso ha speso tanti soldi, ma la Fiorentina arriverà lo stesso ottava in campionato”

A Calcissimo su TopCalcio 24 il giornalista Marco Civoli ha parlato delle ultime vicende viola: “Rispetto la Fiorentina e lodo Commisso per i soldi che ha speso per costruire una squadra competitiva ma non penso che riuscirà ad andare oltre l’ottavo posto. Gudmundsson è un mezzo bidone, Fazzini non è male ma giocava nell’Empoli e nemmeno in under 21 è titolare, poi ha preso Viti che le ultime partite buone risalgono ad una vita fa, Dzeko ha 40 anni e Fagioli è sopravvalutato rispetto al suo valore, per questo dico che non mi convince per niente.”

Su Kean: “Ha fatto un campionato strepitoso ed è esploso definitivamente ma non credo sia adatto per il Milan dove preferirei un giocatore d’area di rigore che segni con ogni pallone disponibile, mentre lui svaria troppo.”