Da Sampdoria: “Abbiamo preso Martinelli perché è uno dei portieri più forti d’Europa in prospettiva”

Andrea Mancini, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato in conferenza del mercato fatto, tra cui i giocatori arrivati dalla Fiorentina, Mattia Viti (che peró é di proprietà del Nizza) e Martinelli. Queste le sue parole:

“Su Viti c’è un prestito secco. Non vuol dire però che i ragazzi in prestito secco poi non possano rimanere a fine stagione. A fine stagione sarà nostro dovere per Viti sedersi col Nizza per vedere se trovare una soluzione. Altare è stata una cessione a malincuore, un giocatore forte e un ragazzo fantastico. Aveva bisogno di giocare. Quando uno sta fermo nove mesi ha bisogno di giocare”

“Martinelli? Abbiamo Ghidotti che ha sempre fatto bene quando è stato chiamato in causa. Abbiamo comunque voluto andare su Martinelli, portiere tra i più forti in Europa tra i giovani. Questa è stata la scelta. Il campo dirà se abbiamo fatto bene”