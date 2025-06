Viti dovrà invertire la tendenza: in 6 anni la Fiorentina non ha attivato nessun diritto di riscatto

La Fiorentina ha chiuso ieri a sorpresa l’operazione Mattia Viti che approderà a Firenze in prestito con diritto di riscatto per 5 milioni di euro dal Nizza. La Fiorentina andrà così a chiudere il terzo acquisto della sua sessione di calciomercato dopo Dzeko e Fazzini e si assicurerà un giovane difensore. Viti infatti è un classe 2002, mancino di piede e dotato di un buon fisico visto l’altezza superiore di poco al metro e 90. Viti è esploso 3 anni fa a Empoli e da giovanissimo si è guadagnato il trasferimento a Nizza per 13 milioni di euro ma non è riuscito a rispettare le aspettative.

Tuttavia nell’ultimo anno a Empoli si è in parte ritrovato, è sceso in campo 30 volte segnando anche 1 goal. Ha fornito buone prestazioni e favorito dallo stile di gioco dell’Empoli ha fatto una buona stagione soprattutto per quello che riguarda i contrasti e gli intercetti. Il sui punti deboli sono sicuramente i duelli aerei, qualche errore in marcatura e qualche infortunio viste le 23 partite saltate nelle ultime 2 stagioni.

Sicuramente non è un innesto che sulla carta alza il livello della rosa, tuttavia è un difensore che può rientrare nelle rotazioni e se riuscisse a fare il salto di qualità che ci si aspetta da anni da lui può ritrovarsi titolare. Il dubbio più grande è quello della formula dell’operazione. Viti arriva in prestito con diritto di riscatto, una formula molto comune nel mercato, il problema è che in 6 anni la Fiorentina su 17 calciatori con diritto fin qui ne ha riscattati 0. L’unico è Barak che però aveva comunque un obbligo che sarebbe probabilmente scattato a fine stagione. In quel caso la Fiorentina scelse di riscattarlo in anticipo per avere uno sconto dal Verona sulla cifra pattuita per il riscatto.

In questi 17 calciatori rientrano anche il caso ancora non risolto di Gudmundsson e quei calciatori che avevano un obbligo a condizioni che non sono scattate, come Zaniolo che doveva fare il 60% delle presenze. Mentre non sono compresi quei calciatori che la Fiorentina è stata obbligata a riscattare come Gosens e Fagioli. Insomma quando la Fiorentina ha potuto scegliere non ha mai riscatto i calciatori in prestito, anche quando erano calciatori importanti come Torreira, o a prezzi bassi come Cataldi. Vedremo se Viti riuscirà a invertire la tendenza e a farsi riscattare. Sarebbe un unicum nella storia recente della Fiorentina