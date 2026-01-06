Convocati Fiorentina: Fazzini out perché tornato ieri in gruppo. Viti assente perché vicino alla cessione

La Fiorentina ha comunicato l’elenco dei convocati in vista del match di domani alle 20:45 contro la Lazio. A disposizione di mister Vanoli non ci saranno Martinelli, Fazzini e Viti. Jacopo assente perché è tornato in gruppo solo ieri. Out anche Viti per questioni di mercato, sembrerebbe essere vicino alla cessione anche Rientra Christensen Oliver, andato in prestito per la prima parte di stagione allo Sturm Graz. A seguito l’elenco completo:
1) CHRISTENSEN Oliver (P)
2) COMUZZO Pietro
3) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
4) DE GEA QUINTANA David (P)
5) FAGIOLI Nicolò
6) FORTINI Niccolò
7) GOSENS Robin Everardus
8) GUDMUNDSSON Albert
9) KEAN Moise Bioty
10) KOSPO Eman
11) KOUAME Kouakou Christian Michael
12) KOUADIO Eddy Nda Konan
13) LEZZERINI Luca (P)
14) MANDRAGORA Rolando
15) MARI Pablo
16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRACIC Marin
21) RANIERI Luca
22) SOHM Simon Salomon Junior
23) SOLOMON Manor