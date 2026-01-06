Convocati Fiorentina: Fazzini out perché tornato ieri in gruppo. Viti assente perché vicino alla cessione

La Fiorentina ha comunicato l’elenco dei convocati in vista del match di domani alle 20:45 contro la Lazio. A disposizione di mister Vanoli non ci saranno Martinelli, Fazzini e Viti. Jacopo assente perché è tornato in gruppo solo ieri. Out anche Viti per questioni di mercato, sembrerebbe essere vicino alla cessione anche Rientra Christensen Oliver, andato in prestito per la prima parte di stagione allo Sturm Graz. A seguito l’elenco completo:

1) CHRISTENSEN Oliver (P)

2) COMUZZO Pietro

3) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

4) DE GEA QUINTANA David (P)

5) FAGIOLI Nicolò

6) FORTINI Niccolò

7) GOSENS Robin Everardus

8) GUDMUNDSSON Albert

9) KEAN Moise Bioty

10) KOSPO Eman

11) KOUAME Kouakou Christian Michael

12) KOUADIO Eddy Nda Konan

13) LEZZERINI Luca (P)

14) MANDRAGORA Rolando

15) MARI Pablo

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRACIC Marin

21) RANIERI Luca

22) SOHM Simon Salomon Junior

23) SOLOMON Manor