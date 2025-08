Repubblica: “Lavoro personalizzato per Viti, l’obiettivo è prevenire nuovi infortuni”

Non solo Albert Gudmundsson: anche Mattia Viti ,è tra i giocatori della Fiorentina coinvolti in un programma atletico personalizzato, messo a punto dallo staff medico per prevenire nuovi infortuni e garantire una preparazione ottimale in vista dei primi impegni ufficiali. Il difensore classe 2002, arrivato in viola dal Nizza dopo l’esperienza a Empoli, ha infatti diverse partite nella scorsa stagione a causa di problemi muscolari. Una fragilità che ha spinto il club a impostare un percorso specifico, simile a quello già in corso per Gudmundsson, con l’obiettivo di preservarne la tenuta fisica nel lungo periodo.

Viti ha svolto la prima parte del ritiro lontano dal gruppo, concentrandosi su esercitazioni individuali e sedute mirate. Solo da lunedì, in occasione dello sbarco della squadra in Inghilterra, si è riaggregato ai compagni per le sedute collettive, pur mantenendo una tabella di lavoro personalizzata. Il club, insieme al tecnico Stefano Pioli, vuole evitare ricadute e garantire che il difensore sia al massimo della condizione per affrontare una stagione lunga e impegnativa tra campionato e coppe. Lo riporta Repubblica.