Pedullà: “Le visite mediche di Viti con la Fiorentina slittano di qualche giorno per motivi burocratici”

Mattia Viti e la Fiorentina: un affare completato, bisogna soltanto aspettare gli ultimi passaggi. Per questo motivo la Fiorentina, che martedì scorso aveva deciso – come raccontato – di far svolgere le visite a Fazzini e allo stesso difensore nel giro di 48 ore, ha deciso di procedere solo con il centrocampista offensivo. La documentazione di Viti sarà pronta dopo il weekend, per motivi burocratici bisogna aspettare che finisca giugno, prevedibilmente la prossima settimana sarà quella giusta per le visite. Lo scrive Alfredo Pedullà