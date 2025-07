Pazzini risponde a Viti: “Sei forte, non ti servono i miei consigli. Farai una grande stagione con la viola”

L’ex attaccante della Fiorentina Giampaolo Pazzini è intervenuto ai canali ufficiali della Fiorentina per rispondere a Mattia Viti, che nella sua presentazione di ieri lo ha definito come un modello. Ecco le parole di Pazzini al giovane difensore viola: “Sarà un piacere incontrarci dal vivo. Viti è bravo e giovane, non ha bisogno di suggerimenti da un centravanti. Spero che il mio mantra e il numero di parcheggio possano portargli bene. Sono convinto che farà una grande stagione, questo è il mio augurio.”