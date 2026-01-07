7 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:10

Corriere dello Sport: “Viti escluso dai convocati. Torna al Nizza poi nuovo club all’estero”

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Già al capolinea l'avventura in viola di Viti

 Nella lista dei convocati diramata ieri sera dalla Fiorentina l’assenza di Mattia Viti spicca più delle altre. Una decisione legata a questioni di mercato che fa pensare che possa essere proprio il classe 2002 uno dei primi a partire. Viti, arrivato a luglio a Firenze, potrebbe già terminare la sua esperienza in viola, rientrando a Nizza (club che detiene il suo cartellino) per poi trovarsi un’altra sistemazione all’estero. Più scontati gli altri due forfait: anche Richardson, alla terza esclusione consecutiva dai convocati, è out per gli sviluppi di mercato – curiosamente, pure il marocchino potrebbe andare al Nizza, per restarci -, mentre Dzeko, anche lui nome caldo in uscita dal Viola Park, è fuori ufficialmente per una botta al piede subita sabato prima della sfida contro la Cremonese. Lo riporta il Corriere dello Sport.

