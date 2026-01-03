3 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:19

TMW: “Viti in uscita dalla Fiorentina, può rientrare in anticipo al Nizza. Non ha convinto”

3 Gennaio

3 Gennaio 2026

FiorentinaViti

Viti potrebbe rientrare in anticipo dal prestito. Poi nuova sistemazione

Infine, sembra in uscita anche Mattia Viti. Il difensore classe 2002 va verso il rientro anticipato al Nizza per poi trovarsi una nuova sistemazione all’estero. L’Empoli non ha convinto nelle sue 16 presenze. Lo scrive TMW.

