TMW: “Viti in uscita dalla Fiorentina, può rientrare in anticipo al Nizza. Non ha convinto”

Infine, sembra in uscita anche Mattia Viti. Il difensore classe 2002 va verso il rientro anticipato al Nizza per poi trovarsi una nuova sistemazione all’estero. L’Empoli non ha convinto nelle sue 16 presenze. Lo scrive TMW.
3 Gennaio · 14:22
TAG:FiorentinaViti
