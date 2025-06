Lo scopritore di Viti: “A casa sua troverà gli stimoli giusti, Mattia è un ragazzo forte e serio”

Dopo il colpo in attacco (con Dzeko) e quello a centrocampo (con l’arrivo di Fazzini, del quale oggi è attesa l’ufficialità), la Fiorentina ha messo a sorpresa a segno un altro innesto, stavolta in difesa: nelle ultime ore infatti l’area tecnica ha definitivo l’arrivo in prestito con diritto di riscatto del centrale classe 2002 Mattia Viti, attualmente di proprietà del Nizza ma reduce da una stagione giocata con la maglia dell’Empoli (club dove ha svolto tutto il settore giovanile).

La fumata bianca è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, con il difensore (nato a Borgo San Lorenzo e, al pari di Fazzini, grande tifoso viola) che firmerà un contratto fino al prossimo 30 giugno 2026 con la possibilità da parte della Fiorentina di acquistarlo tra un anno per 5 milioni di euro, lasciando poi al Nizza una percentuale attorno al 10% in caso di futura rivendita

.

«Il club viola con il suo arrivo ha fatto una scelta giusta, che fa il paio con quella su Fazzini» racconta Andrea Innocenti, scopritore di Viti nel 2010 – quando era responsabile del vivaio dell’Empoli – e attualmente responsabile scouting del Benevento: «Mattia è un ragazzo forte, serio e per di più toscano. Ha vissuto due annate non facili ma giocando a casa ritroverà gli stimoli giusti. Ricordo ancora quando a 8 anni lo prelevai dall’Audace Legnaia, su segnalazione di Roberto Landi: allora faceva l’esterno d’attacco…».

Anche per Viti l’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore, così come la definizione di almeno un paio di operazioni in uscita nel reparto difensivo. Con l’arrivo dell’ex Nizza infatti, i primi indiziati ad abbandonare un pacchetto di centrali già oggi più che nutrito (al momento sarebbero sei, senza contare il rientro di Lucchesi) sono Valentini e Moreno, entrambi vicini all’approdo in prestito al Verona. Lo scrive La Nazione