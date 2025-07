Amoruso: “La Fiorentina deve far cassa, con l’offerta giusta Comuzzo deve essere ceduto”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore di Fiorentina e Rangers Lorenzo Amoruso per parlare di Comuzzo: “Ha iniziato lo scorso anno alla grande poi a metà stagione è calato ed è normale perché è molto giovane ed ha bisogno di conoscere il calcio vero. Qualche compagno lo doveva consigliare meglio, ma si tratta di un prospetto unico che potrà diventare davvero forte. La Fiorentina, però, non può rifiutare offerte indecenti dall’Arabia o dall’Inghilterra perché nessuno lo fa in Italia. Con l’offerta giusta, sarà impossibile dire no anche se siamo già vicini alla chiusura di mercato perché la Fiorentina deve trovare il sistema di far cassa e solo con gli esuberi la vedo dura.”

Sui difensori: “A livello di qualità ci siamo perché abbiamo degli ottimi interpreti, giocatori che sanno impostare e che sono rapidi. Non è un reparto da toccare con anche l’arrivo di Viti che è un altro rapido. Vedrei bene un miglioramento da centrale di Pongracic che è cresciuto molto.”