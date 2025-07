Viti: “Ci siamo dati degli obiettivi e stiamo già lavorando forte. Essere allenati da Pioli è gratificante”

Il difensore della Fiorentina, Mattia Viti, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club, parlando del suo ambientamento in Viola: “Le prime ore in viola stanno andando benissimo, abbiamo già iniziato a lavorare forte e duro. Gli obiettivi ce li siamo dati”.

Non vi siete fermati un attimo. Sembra che lavoriate già molto, molto duramente.

“È giusto così, serve per darci forza e minutaggio sulle gambe. Tutto questo serve per farci trovare il più pronti possibile per la stagione, ora avremo le amichevoli… Va bene così”.

Penso che sia facile lavorare con Pioli e il suo staff.

“È gratificante anche. Sembra che siano ragazzi, hanno sempre la battuta pronta e voglia di scherzare, poi chiaramente sono i primi a essere seri quando c’è da lavorare, ma al di fuori sono scherzosi”. Lo riporta TMW.