Corsi a 360°: “Viti può giocare in Champions, Piccoli grande atleta. Fazzini a gennaio vicino al Napoli”

Ospite di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione Palla al Centro, il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha analizzato il percorso di alcuni ex azzurri oggi alla Fiorentina, soffermandosi in particolare su Piccoli, Fazzini, Viti e Parisi. Queste le sue parole:

“Innanzitutto complimenti alla Fiorentina e alle squadre che prestano attenzione ai nostri giocatori. Io metterei tutto alla pari nei pagamenti tra stranieri e italiani, perché ci vuole più cultura sportiva e più amore verso i nostri ragazzi. Ad esempio, uno come Fazzini starebbe bene al Como. Va benissimo alla Fiorentina, ma intendo dire che un tecnico che davvero valorizza i ragazzi come Fabregas, gli avrebbe fatto comodo“.

Corsi ha parlato poi di Roberto Piccoli, attaccante arrivato a Firenze dal Cagliari ma passato in passato anche dal Castellani:

“È un giocatore importante ma soprattutto un atleta fuori categoria. Negli allenamenti non andava mai in fatica, bisognava fargli sempre lavoro in più. Ha un motore davvero notevole ed è un ragazzo esemplare, sostenuto da una grande forza di volontà. È destinato a fare ciò che fanno i centravanti più importanti”.

Su Jacopo Fazzini, Corsi ha sottolineato:

“Ha delle doti che sta tirando fuori da un anno, purtroppo troppo tardi per aiutarci a salvarci. Doveva convincersi di essere un giocatore forte, è un peccato sia sbocciato così tardi. Prima di cederlo alla Fiorentina c’erano state richieste dal Napoli, con il ragazzo che preferiva la Lazio. Poi si fece male e l’affare saltò”.

Su Mattia Viti ha aggiunto:

“Per noi è come un nipote. Potrebbe giocare la Champions, ma non ha questa consapevolezza dentro. Se lo scomponi, non ha difetti fisici né tecnici, ma deve lavorare sulla percezione del suo valore. È come se non ci credesse abbastanza”.

Infine, una nota critica su Fabiano Parisi:

“Mi addolora vederlo sempre sulla sufficienza. L’ho detto più volte anche a Pradè: un giocatore che gioca solo da sei è un problema, per lui e per la Fiorentina. Spero lo aiutino a fare un salto in avanti, perché ne ha bisogno”.