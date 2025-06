Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romani, la Fiorentina avrebbe raggiunto un accordo verbale per ingaggiare Mattia Viti come nuovo difensore centrale dall’OGC Nizza. Accordo per un prestito con diritto di riscatto a 4,5 milioni e clausola di rivendita del 15%. Viti, classe 2002, difensore centrale, nell’ultima stagione ha giocato in prestito all’Empoli.