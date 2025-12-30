30 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:40

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione rivela: “Viti potrebbe tornare al Nizza. Riflessioni in corso, a breve la decisione”

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione rivela: “Viti potrebbe tornare al Nizza. Riflessioni in corso, a breve la decisione”

Redazione

30 Dicembre · 09:19

Aggiornamento: 30 Dicembre 2025 · 09:19

TAG:

FiorentinaViti

Condividi:

di

Con il Nizza non è mai tramontato il discorso Boga

Una decisione sarà presa anche per quanto riguarda Viti, che potrebbe far ritorno al Nizza, col quale non è mai tramontato il discorso Boga. L’impressione è che il mercato in uscita sarà corposo e prioritario. Lo scrive La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio