Nazione rivela: “Viti potrebbe tornare al Nizza. Riflessioni in corso, a breve la decisione”

Una decisione sarà presa anche per quanto riguarda Viti, che potrebbe far ritorno al Nizza, col quale non è mai tramontato il discorso Boga. L’impressione è che il mercato in uscita sarà corposo e prioritario. Lo scrive La Nazione.
30 Dicembre · 09:19
