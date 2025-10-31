31 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:02

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
D’Aversa: “Pongracic e Fazzini li consigliai a contendenti per lo Scudetto, Sohm e Piccoli completi”

News

D’Aversa: “Pongracic e Fazzini li consigliai a contendenti per lo Scudetto, Sohm e Piccoli completi”

Redazione

31 Ottobre · 16:37

Aggiornamento: 31 Ottobre 2025 · 16:39

TAG:

ACF FiorentinaD'AversaFazziniPioliPongračićSohmViti

Condividi:

di

L’ex tecnico dell’Empoli si è espresso sul momento della Fiorentina e su dei calciatori viola allenati nelle precedenti esperienze

L’ex allenatore, tra le altre, di Parma ed Empoli, Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola, per parlare del momento attuale in casa Fiorentina“Quest’estate il club è stato tra i più attivi nella costruzione della squadra, quindi si sta rivelando una sorpresa in negativo. Credo che Pioli e al dirigenza abbiano l’esperienza necessaria per uscire da un momento del genere, se manca il risultato è normale vedere tutto nero”.

Sulla sfida al Lecce: “Purtroppo per la Fiorentina è una sfida salvezza che deve giocare nella maniera giusta, ma c’è l’esperienza giusta per uscire da questa situazione”.

Sulla mentalità da lotta salvezza: “Bisogna capire il momento e non penso che qualcuno non l’abbia fatto. Potrebbe pesare il fatto che lo stadio non sia al completo e che non c’è la massima presenza del pubblico, ma Firenze è abituata alle difficoltà ed è sempre stata brava a tirarsene fuori”.

Sullo staff tecnico: “Tarozzi è stato fondamentale, è una persona complementare con il mio carattere, con lui ho condiviso tantissimi anni belli e siamo rimasti in ottimi rapporti. Lo staff è importante che sia all’altezza, che mantenga il gruppo unito, anche se non voglio che la vede come me, perché a me piace ascoltare persone che la pensano diversamente e che vedono cose che io, da allenatore, potrei non vedere”.

Su Pongracic e Sohm: “Pongracic credo sia molto forte potenzialmente. Con me, ogni tanto, commetteva degli errori, anche perché quando sai di essere forte puoi concentrarti di meno, ma nei 90 minuti ha personalità e fa viaggiare la palla come i giocatori top. Sohm è un giocatore completo che ha tiro, tecnica, forza, inserimento e fase difensiva, ma il singolo si esalta con la squadra”.

Su Viti e Fazzini: “Pongracic e Fazzini li avevo consigliati a squadre che ora lottano per lo Scudetto. Fazzini deve capire che in campo deve determinare e che non esiste il giovane, ma ad Empoli fece un ottimo campionato con me. Viti è un altro giocatore completo che deve capire le capacità che ha a livello mentale. Piccoli? È un calciatore completo, non ricordo attaccanti con le sue qualità. Può arrivare a 10/12 gol e giocare con un altro attaccante”.

Sul carattere della squadra: “La squadra ne ha per uscire da questa situazione , con gente come Gosens, De Gea, Mandragora, e anche Pablo Marì, e poi, ripeto, c’è un allenatore di grandi qualità tecniche e morali che é Pioli”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio