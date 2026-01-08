Il Secolo XIX: “Nome nuovo per la difesa della Sampdoria, piace Mattia Viti in uscita dalla Fiorentina”

In attesa di capire quando arriverà la fumata bianca per Gerasimos Mitoglou, la Sampdoria per implementare ulteriormente la difesa della formazione di Angelo Gregucci ha iniziato a valutare una nuova opportunita di mercato. Stando a quanto riportato da Il Secolo XIX, è emerso il nome di Mattia Viti, centrale classe 2002 ormai ai margini con la maglia Viola e pronto tornare al Nizza (club proprietario del suo cartellino) risolvendo il prestito con la Fiorentina. Da non escludere, sempre per quanto riguarda il reparto arretrato, i nomi di Cas Odenthal del Sassuolo e di Pedro Felipe della Juventus Next Gen.