Ranieri assente per squalifica. Corriere dello Sport: “Ballottaggio tra Viti e Parisi”

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

27 Dicembre · 09:11

Aggiornamento: 27 Dicembre 2025 · 09:11

Fiorentina Parisi Ranieri Viti

Se Viti giocherà in difesa, Parisi ancora una volta esterno alto

Poi ci sono le altre scelte, che riguardano soltanto il campo: la volontà che ha Paolo Vanoli di confermare in blocco l’undici visto contro l’Udinese sbatte contro un’assenza obbligata, quella di Luca Ranieri, squalificato. Al suo posto ballottaggio tra Viti e Parisi (in caso di presenza del primo, il secondo sarà spostato come esterno d’attacco). A centrocampo ancora Fagioli come vertice basso, con Mandragora e Ndour (favorito sull’ex Sohm) più avanzati, davanti di nuovo fiducia alla coppia Gudmundsson-Kean, con l’islandese che dovrebbe partire decentrato sulla sinistra. Lo riporta il Corriere dello Sport.

