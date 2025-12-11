11 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:27

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Probabile formazione Fiorentina: Si resta 3-5-2. In porta De Gea, Viti al posto di Ranieri, davanti Dzeko

News

Probabile formazione Fiorentina: Si resta 3-5-2. In porta De Gea, Viti al posto di Ranieri, davanti Dzeko

Redazione

11 Dicembre · 12:49

Aggiornamento: 11 Dicembre 2025 · 12:49

TAG:

ACF FiorentinaDe GeamartinelliViti

Condividi:

di

La Fiorentina questa sera scenderà in campo alle 18:45 contro la Dinamo Kiev per la 5° giornata di Conference League. Secondo Sky Sport Vanoli conferma il 3-5-2 in attesa di recuperare Gosens e Fazzini. In porta De Gea è favorito su Martinelli. Davanti a lui la difesa composta da Pongracic, Comuzzo e Viti al posto di Ranieri. Sulle fasce ci sono Dodò a destra e Fortini a sinistra mentre a centrocampo ci sono Mandragora, Nicolussi Caviglia e Ndour. Davanti il tandem Dzeko-Kean che parte in vantaggio rispetto a Piccoli.

FIORENTINA (3-5-2, probabile formazione): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodô, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Kean, Dzeko. Allenatore: Paolo Vanoli.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio