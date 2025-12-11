Probabile formazione Fiorentina: Si resta 3-5-2. In porta De Gea, Viti al posto di Ranieri, davanti Dzeko

La Fiorentina questa sera scenderà in campo alle 18:45 contro la Dinamo Kiev per la 5° giornata di Conference League. Secondo Sky Sport Vanoli conferma il 3-5-2 in attesa di recuperare Gosens e Fazzini. In porta De Gea è favorito su Martinelli. Davanti a lui la difesa composta da Pongracic, Comuzzo e Viti al posto di Ranieri. Sulle fasce ci sono Dodò a destra e Fortini a sinistra mentre a centrocampo ci sono Mandragora, Nicolussi Caviglia e Ndour. Davanti il tandem Dzeko-Kean che parte in vantaggio rispetto a Piccoli.

FIORENTINA (3-5-2, probabile formazione): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodô, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Kean, Dzeko. Allenatore: Paolo Vanoli.