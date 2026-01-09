Nazione: “Su Viti c’è la Samp. Richardson? Attende segnali da Nizza. Ndour piace a tre club di A”

Ma il mercato della Fiorentina non è certo finito, con Fabio Paratici che continua a lavorare da remoto con Roberto Goretti in attesa del suo sbarco a Firenze. Occhio anche alle uscite in attesa di nuovi arrivi. Viti è già ai margini del gruppo (non convocato contro la Lazio), rientrerà formalmente al Nizza per poi ripartire, probabilmente per accasarsi alla Sampdoria. Richardson attende segnali dal Nizza, che prima di tesserarlo deve vendere ma l’affare non è in pericolo. Riflettori anche su Ndour (piace a Lecce, Genoa e Verona), oltre che su Kouame , (ri)finito ai margini. L’attaccante ivoriano pesa in modo significativo sul monte ingaggi e piace in Spagna (Valencia e Girona si sono informate). Fiorentina che attende proposte anche per Dzeko e Pablo Marí . Verso l’addio anche Nicolussi Caviglia , che rientrerà al Venezia per andare (probabilmente) al Cagliari. Lo scrive La Nazione.