Quanto all’eventuale quarto centrale che vada a rilevare Nastasic, nei più potenziali affari in ponte con l’Empoli, la Fiorentina potrebbe inserire anche quello per l’azzurro Mattia Viti, 20 anni: tanti estimatori in Italia e all’estero. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, DI MARZIO, PINAMONTI ALLA FIORENTINA? NO, L’ATALANTA ACCELERA PER IL GIOVANE ATTACCANTE