Viti: "Qui mi sento a casa. La Fiorentina mi ha impressionato, ha tanta qualità. Siamo stati bravi"

Il difensore dell'Empoli Viti ha elogiato la qualità della Fiorentina, sottolineando la bravura dell'Empoli nel contenere i viola

Il difensore dell'Empoli Mattia Viti è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio a reti bianche contro la Fiorentina nel derby dell'Arno. Queste le sue parole:

"La maglia azzurra mi dà tanto, mi manca solo camminare sull'acqua, qui all'Empoli sono cresciuto e a questa squadra devo tanto. Il bicchiere dopo la gara di oggi è mezzo pieno perché quando fai punti è sempre una bella notizia, adesso testa bassa e lavorare. Siamo partiti con ansia e timore, nel secondo tempo abbiamo tirato qualcosa in più, ci alleniamo bene e teniamo i ritmi molto alti. La Fiorentina mi ha impressionato in tutto, hanno un pacchetto offensivo di grande qualità, noi difensori siamo stati molto bravi ma non sarebbe stato possibile senza l'aiuto di tutti. L'Empoli è una questione di cuore, a Nizza e Sassuolo le cose non sono andate bene ma non mi piace parlar male di nessuno, qui sono a casa"

LE PAROLE DI PALLADINO

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