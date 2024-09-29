Palladino: "L'Empoli non poteva segnare mai, è positivo. Ci è mancata lucidità. Pongracic recupera"

Le parole dell'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino dopo il pareggio contro l'Empoli a reti bianche

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha risposto alle domande dalla sala stampa dello stadio Castellani di Empoli, queste le sue parole:

"Ci sono aspetti positivi e negativi rispetto al passato. Nel primo tempo potevamo far male all'Empoli, abbiamo avuto poca lucidità, ci è mancata la cattiveria. Positivo che abbiamo dato continuità alla vittoria della Lazio e fatto su un campo come questo in cui non è facile giocare. Non abbiamo mai rischiato di prendere gol, c'è rammarico per la vittoria che non è arrivata. Adli è un giocatore che sta crescendo di condizione, giocherà, oggi è entrato bene, parlo spesso con lui.

Questa squadra può giocare sia a 3 che a 4, abbiamo raggiunto una maturità tale che possiamo cambiare spesso, abituatevi ai tanti cambiamenti. Non abbiamo subito gol, ci siamo difesi di squadra e questo è un fatto positivo. Stiamo lavorando tanto e bene, fisicamente stiamo bene, non abbiamo limiti perchè abbiamo tanti giocatori di qualità in squadra.

Pongracic ha avuto un problema muscolare, pensavo di poterlo recuperare subito ma è stato più grave di quanto pensavamo. Ora non si sta allenando perchè deve ancora smaltire questo problema, spero di poterlo avere negli allenamenti di questa settimana per farlo giocare giovedi in Conference. Colpani? Non voglio commentare i singoli, sono stati in tanti che oggi hanno sprecato occasioni"

LE PAGELLE DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA AD EMPOLI

https://www.labaroviola.com/pagelle-fiorentina-colpani-imbarazzante-bove-si-mangia-gol-enorme-gud-il-migliore/270093/