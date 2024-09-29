PAGELLE FIORENTINA: COLPANI IMBARAZZANTE, BOVE SI MANGIA GOL ENORME. GUD IL MIGLIORE

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo allo stadio Castellani contro l'Empoli

De Gea 6 Partita di ordinaria amministrazione nel quale compie pochissime parate ma tutte le volte in cui viene chiamato in causa si fa trovare al posto giusto

Dodò 6,5 In fase offensiva mette sempre in difficoltà chiunque si trovi nelle sua vicinanze, bravo in tantissimi recuperi. Unica disattenzione a inizio secondo tempo dove perde una brutta palla ma la sua partita rimane di alto livello

Comuzzo 6,5 Non sbaglia praticamente nessun pallone, sempre bravo nelle letture, negli anticipi, si appoggia bene con i compagni e tiene bene le distanze non andando mai in affanno. E quando capita, come al minuto 89, ha la lucidà di far fallo per fermare subito l'azione

Ranieri 5,5 Nel primo tempo sbaglia nettamente due marcature. Nell'occasione di una ripartenza dell'Empoli si fa trovare fermo e piatto, una manna per qualsiasi attaccante che punta un difensore, e infatti viene saltato facilmente. Nel secondo tempo è più attento

Gosens 6 La difesa a 4 inevitabilmente lo limita nelle azioni offensive perchè gioca più dietro. Sempre molto attento e ben posizionato in difesa dove spesso viene lasciato solo a difendere nell'uno contro uno

Bove 5 Nel primo tempo si mangia un gol a dir poco clamoroso (non sarebbe stato fallo). Probabilmente quell'errore lo condiziona perchè compie diversi errori in fase di impostazione mentre cerca di rifarsi in fase di interdizione con diversi recuperi palla

Cataldi 6 Gioca una discreta partita senza infamia e senza lode, gestisce con ordine il pallone ogni qual volta è in possesso.

Kouamè 5,5 Corre, punta, fa movimento. E lo fa anche sempre nel modo giusto. Il problema è che non si rende mai pericoloso

Gudmundsson 6,5 Gioca 70 minuti di grandissima qualità. Mai banale nelle giocate, ogni tocco o movimento diventa pericoloso, salta sempre sistematicamente l'avversario. Sembra predicare nel deserto

Colpani 4,5 Nel primo tempo ha diverse occasioni per poter far male. Tantissime volte ha avuto la possibilità di fare l'uno contro uno ma non l'hai sfruttata facendo sembrare Maldini il proprio marcatore. Non salta mai l'uomo, non conclude mai. Nel secondo tempo ha l'occasione di mandare Gud in porta con un passaggio ma perde tempo e spazio

Kean 6 Si impegna tanto e spesso va anche a dare una mano nel mezzo. Si muove spesso male nel primo tempo, nel secondo tempo viene cercato più spesso ma è sempre troppo chiuso e deve lottare contro troppi difensori

Adli 6 La sua gara comincia malissimo con un passaggio in orizzontale che consegna all'Empoli, poi si va a riprendere quello stesso pallone perso e gioca una partita intelligente non sottraendosi mai alla lotta

Ikonè 6 Rispetto a Colpani sembra più pericoloso di quanto in realtà non lo sia stato. Ma indubbiamente il suo ingresso in campo migliora la situazione sulla fascia destra

Beltran 6 Fa tanto movimento e cerca il dialogo con i compagni di reparto

IL VIDEO DELL'ARRIVO IN MOTORINO DEI TIFOSI DELLA FIORENTINA A EMPOLI

https://www.labaroviola.com/video-larrivo-spettacolare-dei-tifosi-viola-in-motorino-a-empoli-scene-suggestive-nel-pre-derby/270061/