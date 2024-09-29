VIDEO, l'arrivo spettacolare dei tifosi viola in motorino a Empoli. Scene suggestive nel pre-derby
La carica dei tifosi viola: in motorino fino a Empoli per sostenere la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2024 17:14
I tifosi viola raggiungono Empoli in motorino, pronti a sostenere la Fiorentina allo stadio Castellani. I viola scenderanno in campo alle 18 per la partita valida per la 6ª giornata di Serie A. Uno spettacolo suggestivo, caratterizzato da immagini emblematiche che esprimono tutta la passione del tifo viola. In basso le immagini dell'arrivo.
I tifosi della Fiorentina invadono Empoli: attesi 4500 viola. Si va verso il sold-out al Castellani
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