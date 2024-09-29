I tifosi della Fiorentina invadono Empoli: attesi 4500 viola. Si va verso il sold-out al Castellani

Sarà un Castellani che andrà verso il sold-out quello che oggi pomeriggio, alle ore 18:00, ospiterà la gara tra i padroni di casa dell'Empoli e la Fiorentina. Per quanto riguarda i tifosi viola, La Na...

Sarà un Castellani che andrà verso il sold-out quello che oggi pomeriggio, alle ore 18:00, ospiterà la gara tra i padroni di casa dell'Empoli e la Fiorentina. Per quanto riguarda i tifosi viola, La Nazione scrive come sia stata sfondata già la soglia dei 4.000 biglietti e alla fine non si andrà troppo distanti dai 4.500 previsti dalla Curva Sud e la Tribuna Laterale Sud dell'impianto.

I CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER L'EMPOLI

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