I convocati della Fiorentina per l'Empoli: Mandragora recupera ed è convocato, Pongracic ancora out

Mister Palladino ha diramato i convocati per la sfida di oggi alle 18 contro l'Empoli, è regolarmente recupero Rolando Mandragora che era in dubbio per un fastidio muscolare, resta a Firenze invece Ma...

Mister Palladino ha diramato i convocati per la sfida di oggi alle 18 contro l'Empoli, è regolarmente recupero Rolando Mandragora che era in dubbio per un fastidio muscolare, resta a Firenze invece Marin Pongracic vero e proprio oggetto del mistero di questo inizio di stagione della Fiorentina. Per il resto la Fiorentina è al completo e si appresta a raggiungere Empoli per un "Derby" che è diventato ormai un tabù visto che la Fiorentina non vince al Castellani dal 2016

LE PAROLE DI GILARDINO

https://www.labaroviola.com/gilardino-senza-gudmundsson-facciamo-fatica-sapevamo-dopo-le-cessione-di-lottare-per-la-salvezza/269973/